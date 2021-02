Calegari estreou em 2020 e ganhou a vaga na disputa com Igor Julião Lucas Merçon/Fluminense

Ao longo de toda a temporada de 2020, a torcida do Fluminense pediu mais oportunidades às promessas das divisões de base, enquanto diretoria e comissão técnica seguiam apostando numa equipe titular com mais experientes. Entretanto, nesta reta final de Brasileirão, os Moleques de Xerém parecem ter desabrochado e a mescla entre duas gerações vem dando resultados.

Enquanto conta com experientes como Fred e Nenê como apoio, o Fluminense viu Martinelli e Luiz Henrique decidirem as últimas vitórias, com gols sobre Bahia e Goiás. Assim como Calegari manteve bom nível na lateral e Marcos Felipe, mais velho mas também revelação da base, garantiu o resultado no gol.



"Essa união entre os mais experientes e os mais novos é muito boa. Sempre conversam com a gente, dão conselho, chamam para resenha e para brincadeira. Isso ajuda pra cada vez mais a gente ganhar confiança e ter grupo unido e forte", exaltou Calegari.

As orientações, inclusive, têm servido para evolução da garotada. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobreo Bahia, Luiz Henrique saiu da ponta e apareceu mais na área e a mudança revelou que a mudança veio com a ajuda dos mais experientes. "Fred e Nenê estão sempre me orientando bastante me campo. Fred pede para eu jogar mais perto dele, entrar na área para eu fazer gol. Espero continuar ajudando a equipe".

Além dos quatro titulares, outras promessas passaram a ter mais espaço, casos de John Kennedy e Samuel, que estavam no sub-23. Com os dois, o Fluminense chegou a 13 estreias de Moleques de Xerém na temporada 2020.



"É uma temporada diferente. Começamos na Copinha, depois no sub-23, teve a pandemia e toda essa loucura e depois começamos a treinar com os profissionais. Os mais velhos dão confiança para a gente evoluir. Odair também e agora Marcão ainda mais. Foi um ano especial para a gente", completou Calegari, que ganhou oportunidade com a saída de Gilberto e se firmou, assim como Martinelli teve espaço após a saída de Dodi e as más atuações de Yuri e Hudson, enquanto Luiz Henrique e John Jennedy aproveitaram melhor as chances do que Fernando Pacheco e Felippe Cardoso. E Marcos Felipe ganhou a posição de Muriel com melhores atuações.