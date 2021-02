Maracanã é importante trunfo para o Fluminense Daniel Castelo Branco

Após mais de um mês distante, o Fluminense retorna ao Maracanã em um momento decisivo no qual o estádio pode ser um importante trunfo. Em caso de vitória sobre o Atlético-MG nesta quarta-feira (10), às 21h30, o Tricolor se garante na preliminar da Libertadores. E ainda pode conseguir mais. A quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a equipe de Marcão, em quinto lugar com 56 pontos, terá um duelo direto por uma vaga na fase de grupos da competição sul-americana. O adversário está em terceiro com 60, mas não costuma ir bem jogando fora.

Terceiro melhor mandante da competição, com 34 pontos em 17 jogos (66,67% de aproveitamento), o Fluminense na teoria tem uma vantagem importante, porque irá encarar um Atlético-MG que é o oitavo pior visitante. Por isso, o retorno ao Maracanã vem em boa hora. Afinal, são 62% de aproveitamento no estádio nesta temporada.



Os números poderiam ser ainda melhores se o Fluminense não tivesse jogado longe de sua casa as últimas três partidas no Rio, nas vitórias sobre Botafogo (São Januário), Goiás e Sport (ambas no Nilton Santos). Por causa da final da Libertadores, o Maracanã ficou com a Conmebol quase todo o mês de janeiro e o Tricolor só jogou uma vez em 2021 no estádio.



Pelo menos, a última lembrança traz ainda mais confiança ao torcedor. Afinal, o Fluminense venceu o clássico com o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, no dia 6 de janeiro de 2021. Com esse resultado, o Tricolor tem 29 partidas no estádio na temporada, com 16 vitórias, seis empates e sete derrotas.

E se vencer novamente no Maracanã, o Fluminense chegará a 59 pontos, o que lhe garante ao menos o oitavo lugar no Brasileiro. E como o G-8 está garantido com a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, o Tricolor já estará pelo menos na fase preliminar da Libertadores, competição que não disputa desde 2013.