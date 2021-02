De Amores LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Rio - O goleiro uruguaio De Amores ficou pouco menos de um ano no Fluminense, não jogou sequer uma partida pelo clube e entrou na Justiça contra o time. O arqueiro cobre, verbas trabalhistas não pagas, danos materiais e morais por conta de uma grave lesão que sofreu no joelho ainda em 2018. Segundo informações do portal "NetFlu", o valor cobrado é de R$1.569.138,95 e o processo corre no Tribunal de Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Uma audiência entre o clube e advogada do atleta ocorreu na última semana.

Guilhermo De Amores chegou ao Fluminense em 2018 com muita expectativa, apesar disso, sua passagem pode ser descrita como frustrante. O vínculo do goleiro com o clube era de apenas um ano, e durante esse tempo, o jogador colecionou lesões. Em fevereiro de 2018, sofreu um estiramento grau 1 na panturrilha direita. Em março, uma lesão muscular na mesma panturrilha direita. Em maio, torceu o joelho e lesionou o menisco, o que levou à realização da primeira cirurgia.

Abel Braga, na época treinador do Fluminense, nunca foi a favor da contratação. O técnico deixou claro que não tinha a intenção de utilizar o goleiro em campo e admitiu "não entender a contratação" e que o Fluminense estaria gastando demais com ele. Ainda segundo o site "net flu", o jogador recebia cerca de R$ 110 mil mensais. Só em 2018, ele embolsou mais de R$ 1,2 milhão.