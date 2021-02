Mário Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:29

Rio - De volta após empréstimo no Figueirense na última temporada do clube catarinense, o atacante Lucas Barcellos deixou novamente o Fluminense. Dessa vez, o Tricolor cedeu o jogador de 22 anos para o Confiança-SE, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. O anúncio foi feito pelo clube sergipano nesta quarta-feira.

Em 2020, o jogador foi rebaixado junto com o Figueirense para a Série C, numa passagem apagada, com três gols em 13 jogos. Revelado pelo Fluminense, onde realizou apenas quatro partidas como profissional no último Campeonato Carioca, Lucas Barcellos também já somou passagem por outros clubes, como Perilima-PB e Itaboraí-RJ.