Fluminense x Atlético-MG no Maracanã Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 23:28

Com uma grande atuação defensiva, mas fraca ofensivamente (só teve chances reais nos acréscimos), o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG no retorno ao Maracanã após mais de um mês. Se perdeu a chance de se classificar matematicamente para a pré-Libertadores, ainda assim, o Tricolor se mantém em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, agora com 57 pontos, e continua na briga por uma vaga na fase de grupos da competição sul-americana.

Sem Nino, fora por lesão na coxa esquerda, o Fluminense teve muito bom início no Maracanã. Ocupou o ataque, marcou por pressão e não deixou o Atlético-MG jogar. E poderia ter marcado se a defesa não afastasse a bola que chegaria a Luccas Claro - que foi a campo após perder o pai para a covid. Mas os mineiros passaram a tomar conta das ações a partir dos 15 minutos e encurralaram os tricolores no campo de defesa.

Publicidade

Menos mal que o Fluminense estava bem postado defensivamente e conseguiu cortar a maioria dos passes na intermediária. O problema é que não tinha o contra-ataque, que era puxado por Nenê e Fred, para desafogar. Consequentemente, o jogo que começou bom, foi para o intervalo muito travado, sem chances claras de gol, mas com o Atlético-MG ligeiramente melhor.



Para o segundo tempo, John Kennedy entrou no lugar de Fred, que sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O jovem deu mais dinâmica, mas o problema ofensivo persistiu, com a bola ficando muito na defesa tricolor. E o Atlético-MG passou a ter mais espaço também, mas sem assustar muito. Por sorte, Savarino não alcançou o cruzamento de Marrony aos 32.

As mudanças de Marcão (Fernando Pacheco, Michel Araújo e Frazan, este último porque Luccas Claro machucou o dedo da mão esquerda) deram mais poder ofensivo ao Fluminense na parte final, o que equilibrou a partida. Nos acréscimos, o Atlético-MG obrigou Marcos Felipe a salvar em chute de Guilherme Arana, enquanto Fernando Pacheco desperdiçou a melhor chance do jogo, ao parar em Everson, cara a cara. Ainda houve tempo para o goleiro fazer outra grande defesa em bomba de Michel Araújo.





FLUMINENSE 0 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)

Publicidade

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro (Frazan), Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê (Michel Araújo); Luiz Henrique (Caio Paulista), Lucca (Fernando Pacheco) e Fred (John Kennedy). Técnico: Marcão.

ATLÉTICO-MG: Everson, Guga, Réver, Alonso e Arana; Allan, Franco (Calebe) e Hyoran (Marrony); Savarino, Vargas (Diego Tardelli) e Sasha (Nathan). Técnico: Jorge Sampaoli.



Publicidade

Cartão amarelo: Allan (ATL)