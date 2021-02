Marcão Lucas Mercon/ Fluminense

Rio - No retorno ao Maracanã, o Fluminense ficou no empate sem gols contra o Atlético-MG. A atuação da equipe carioca agradou o treinador Marcão. Após o fim do jogo, ele elogiou seus comandados e lamentou que a vitória não tenha vindo, apesar das chances criadas, principalmente nos últimos minutos da partida.

"Muito orgulho desses meninos. Fizemos uma partida consciente, consistente. Um grande jogo. Adversário qualificado. Montamos uma estratégia para esse jogo e no finzinho quase fomos premiados com um gol que nos daria a vitória e nos garantiria na Pré-Libertadores. Mas estou muito satisfeito pelo trabalho de todo o grupo. A sensação é essa. De tudo que trabalharam durante a semana, mas por um detalhezinho não conseguimos sair com a vitória. Muito orgulhoso de tudo o que fizeram na partida", afirmou.

O treinador foi questionado sobre a possível contratação de Roger Machado para assumir o comando da equipe na próxima temporada. Bastante tranquilo, o comandante afirmou que se o ex-lateral for contratado, ele irá ajudar no trabalho do técnico.



"Não sei. O presidente já anunciou? Estamos igual a vocês. Se acontecer, é um cara super do bem, trabalhador. Se vier vai contar com a ajuda do Marcão e todos que estão nesse processo. Vamos esperar nossa diretoria decidir. Na hora que bater o martelo, se for isso mesmo, vai ser recebido de braços abertos dentro do nosso clube", disse.