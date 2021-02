Egídio voltou a ser titular no Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/02/2021 12:09

De volta à equipe após a goleada sofrida pelo Fluminense por 5 a 0 para o Corinthians, Egídio voltou a se firmar entre os titulares nas últimas cinco rodadas, sendo que o time não sofreu gols em quatro. Sem cometer erros defensivos, o lateral também contribuiu com duas assistências. Em boa fase, ele vê a balança virar após amargar a reserva em 16 dos 19 jogos até então.

Aos 34 anos, Egídio considera que a desgastante sequência de partidas a cada três dias contribuíram para a sua queda de rendimento no início do Campeonato Brasileiro, o que acarretou na barração para Danilo Barcelos. Entretanto, não se abalou com as críticas da torcida e prefere responder com os seus números na temporada. Afinal, é o líder de assistências do elenco, com nove (sendo cinco no Brasileiro).



"Eu iniciei bem o ano mas a sequência foi desgastante, isso pesa. Parei, treinei, respeitei o momento do Danilo. Recebi bastante críticas, mas não acompanhei muito. Eu fiquei muitas rodadas sem jogar e não perdi a liderança de assistências, continuo disparado com nove. Sem falar nos desarmes. Veem só os erros porque você tenta. Prefiro receber críticas tentando do que me omitir. O que pego para mim são números. Se forem significativos, continuarei tentando", afirmou Egídio.

E, no momento, os números são favoráveis ao lateral esquerdo. Segundo o site de dados 'Sofascore', Egídio, nas últimas cinco rodadas em que foi titular, deu duas assistências e sete passes decisivos, apesar dos apenas 23% de acerto nos cruzamentos. Além disso, foram 13 desarmes, seis interceptações e sete cortes defensivos.



"Trabalhei firme para, quando voltasse, fosse em alto nível. Acho que venho de boas atuações, mas posso melhorar e é o que eu busco. Essa questão de voltar bem, esqueci rede social, estou sumido. Não olho e nem a minha esposa também. Não ligamos para crítica e nem para elogios. Não tenho medo de me expor e a tendência é errar um pouco mais. Mas quero sempre ajudar", completou.