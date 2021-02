Roger Machado Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 14:18

Rio - O técnico Roger Machado está próximo de acertar com o Fluminense. Sem dirigir nenhum clube desde setembro do ano passando, quando deixou o Bahia, o ex-jogador, de 45 anos, falou que o período afastado do esporte foi algo importante para ele e seus familiares.

"Eu preciso sempre de um período para me desintoxicar e foi uma opção também na minha ornamentação de carreira. Depois que terminasse um trabalho, ficasse em casa para aproveitar um pouco a minha família, minhas filhas. Mas sei que logo vou querer voltar. Eu tenho um escritório com tela gigante e, às vezes, chamo uns amigos para ver jogos, analisar, trocar modelos de treinamento. Então... (o futebol) é uma cachaça", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Apesar de jovem, Roger Machado afirmou que não sabe se sua carreira como treinador será longa. Ele projetou mais cinco anos de trabalho e depois irá repensar a sua continuidade na função.



"Mas essa balança, em função de tudo que estamos vivendo.... Essa polaridade da política tem reflexos no esporte também. Essa balança, para mim, está começando a desequilibrar porque está impactando na minha saúde física e mental. O meu planejamento é mais cinco anos e, depois, dar uma boa parada e ver se de fato é isso que quero fazer da minha vida", disse.