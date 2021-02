Marcão, técnico do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 15/02/2021 09:00

Ceará - Em duelo pela 36ª rodada do Brasileirão, o Fluminense enfrenta o Ceará, no Castelão, nesta segunda-feira, às 18 horas, sonhando com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A equipe carioca tem 57 pontos e pode conseguir a classificação para esse estágio da competição de duas maneiras.

Caso consiga terminar o Campeonato Brasileiro na quarta colocação, a equipe de Marcão já garante, sem precisar torcer por outras equipes, a classificação direta na fase de grupos da Libertadores. Caso termine em quinto lugar, o clube das Laranjeiras terá que torcer pra o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Com isso, uma vaga extra para a fase de grupos do torneio seria dada ao quinto colocado do Brasileirão.

O Fluminense tem desfalques para o confronto diante do Ceará. Sem poder contar com Fred, lesionado, e com Matheus Ferraz, contaminado pela Covid-19, o Tricolor deverá ir para campo com: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.



Além do Ceará, o Fluminense ainda tem mais dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai encarar o Santos no próximo domingo, na Vila Belmiro, e encerra a sua participação no torneio contra o Fortaleza, no Maracanã.