Odair Hellmann dirige o Al Wasl Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 12:05

Mesmo com uma proposta de renovação de contrato e em boa fase, brigando por uma vaga na Libertadores, Odair Hellmann aceitou trocar o Fluminense pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes. Mais de dois meses depois, o treinador acredita que a escolha foi a mais correta, tanto para ele quanto para o Tricolor.

"É difícil tomar essa decisão, ainda mais com o momento que eu estava no Fluminense. Eu tinha até uma proposta de renovação. Mas a questão financeira, tempo de trabalho e um novo mercado acabaram pesando. Acho que fiz a decisão certa, o Fluminense continuou bem e estou conseguindo me estabilizar. E abre também as portas pra outros brasileiros virem", disse Odair Hellmann em entrevista à Rádio Grenal.



Apesar de distante, o treinador também celebrou a classificação do Fluminense à pré-Libertadores. Em seu Instagram, Odair Hellmann parabenizou o clube.



"Parabéns, Fluminense, pela classificação à Libertadores de 2021. Estou orgulhoso de ter feito parte desta caminhada e conquista que recoloca o clube no cenário internacional do futebol. Saudações tricolores!", escreveu Odair.