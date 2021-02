Fluminense derrotou o Ceará por 3 a 1 LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 19:56 | Atualizado 15/02/2021 19:58

Ceará - No Castelão, o Fluminense conseguiu mais uma importante vitória no Brasileiro. Classificado para a Libertadores, o Tricolor derrotou o Ceará por 3 a 1 e continua na briga por uma vaga direta na fase de grupos da competição. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 60 pontos e se manteve na quinta colocação. A equipe comandada por Marcão está apenas dois pontos atrás do São Paulo e do Atlético-MG, que estão no G-4 da competição.



A vitória tricolor teve o selo de Xerém. John Kennedy, Martinelli e Samuel, todos revelados na base tricolor, fizeram os gols da equipe carioca no Castelão. Vina fez valer a lei do ex e descontou para os donos da casa. Além dos jovens tricolores, os vovôs Nenê e Egídio tiveram uma atuação de muito destaque em Fortaleza.

Publicidade

O primeiro tempo entre Ceará e Fluminense começou bastante morno. Os donos da casa até tinham mais a posse de bola, mas tinham dificuldades de criar chances de gol. O Tricolor conseguia explorar bem o lado esquerdo, mas acabava errando bastante no último passe.



Publicidade

Aos 27 minutos, o Ceará criou a sua primeira grande chance. Yago Felipe deu bobeira e errou passe, Léo Chu puxou contra-ataque e rolou para Vina, porém, o passe foi um pouco acelerado demais e o ex-jogador do Fluminense não conseguiu a finalização da maneira correta, e a bola foi para fora.

O Fluminense seguia fazendo jogo equilibrado, mas não conseguia finalizar. Aos 40 minutos, o Ceará novamente assustou o Tricolor. Charles arriscou de fora da área e o goleiro Marcos Felipe fez grande defesa. Na primeira oportunidade que teve, a equipe carioca marcou. John Kennedy recebeu belo passe de Nenê e finalizou para o fundo das redes do Ceará.

Publicidade

O Ceará voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Wescley e Felipe Vizeu. Com apenas dois minutos, o clube cearense quase empatou o jogo. Após bela triangulação, a defesa do Fluminense se enrolou e a bola foi na direção do gol, com Marcos Felipe vencido, porém, Nino salvou o Tricolor em cima da linha.

Aos 13 minutos, em bela jogada ofensiva, o Fluminense conseguiu ampliar o marcador. Nenê deu belo passe para Egídio, que rolou na medida para Martinelli, o volante finalizou sem chances de defesa para o goleiro Richard. O gol de uma tranquilidade para o Tricolor e acabou fazendo o Ceará diminuir a pressão.

Publicidade

Aos 24 minutos, a defesa do Fluminense deu bobeira e por pouco o Ceará não diminuiu. Após erro de Nino e Luccas Claro, Vina foi na linha de fundo e cruzou na cabeça de Wescley. Porém, o jogador do Alvinegro acabou cabeceando por cima do gol.

Aos 32 minutos, o Ceará conseguiu diminuir. Calegari fez pênalti em Vina. O meia do Ceará cobrou, o goleiro Marcos Felipe chegou a tocar na bola, mas ela acabou entrando no gol do Fluminense. Oito minutos depois, a equipe cearense chegou novamente. A defesa do Flu deu bobeira e Vina apareceu bem e finalizou para fora.

Publicidade

Aos 42 minutos, mais um jovem revelado na base de Xerém marcou para o Fluminense. Após levantamento de Egídio em cobrança de falta, Samuel cabeceou, sem chances de defesa para o goleiro Richard, dando números finais ao duelo no Castelão.

FICHA TÉCNICA

Publicidade

CEARÁ X FLUMINENSE

Estádio: Castelão (CE)

Publicidade

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões Amarelos: Lucca (FLU), Léo Chu (CEA)

Publicidade

Cartões Vermelhos:

Gols: John Kennedy (FLU), Martinelli (FLU), Vina (CEA) e Samuel (FLU)

Publicidade

CEARÁ: Richard, Eduardo, Tiago (Klaus), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles (Wescley), Fernando Sobral (Rick) e Vina; Léo Chú (Victor Jacaré) e Saulo Mineiro (Felipe Vizeu) / Treinador: Guto Pereira

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (André), Yago Felipe e Nenê (Hudson); Luiz Henrique (Fernando Pacheco), John Kennedy (Samuel), Lucca (Michel Araújo) / Treinador: Marcão