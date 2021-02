Samuel, de 20 anos, celebra o gol de cabeça que fechou o show de Xerém na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/02/2021 21:38

Fortaleza - No frenético ritmo da garotada de Xerém, o Fluminense foi à Arena Castelão e esbanjou a ousadia típica da idade de promissoras joias como Martinelli, de 19 anos, melhor em campo em Fortaleza, e John Kennedy, de 18, na noite desta segunda-feira. No entanto, a dupla já teve a sensação de comemorar o primeiro gol como profissional, algo que Samuel, de 20, teve o privilégio de comemorar ao decretar a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará.

"É um sonho de criança. Agradeço a Deus e a minha família, só Deus sabe a luta que passei para chegar aqui. Estou muito feliz ajudando o Fluminense. A gente quer muito classificar direto para a fase de grupos", disse Samuel, em referência à vaga garantida na primeira fase da competição intercontinental.

Quinto colocado, com 60 pontos, dois a menos do que Atlético-MG e São Paulo, que estão no G-4, o Fluminense terá Santos, na Vila Belmiro, e Fortaleza, no Maracanã, como últimos compromissos. Portanto, o Tricolor mantém vivo o sonho de classificação para a fase de grupos da Libertadores, confiando na qualidade e no talento de nomes como Martinelli, que marcou o terceiro gol como profissional contra o Ceará.

"A gente, que vem de Xerém, conta com a ajuda dos mais experientes, que passam muita confiança. O grupo todo está de parabéns, conquistou o primeiro objetivo, mas agora tem mais um desafio", destacou Martinelli.