Publicado 17/02/2021 15:38

Quando Vina marcou de pênalti para o Ceará, quebrou uma marca do Fluminense de 452 minutos sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Tricolor teve o que comemorar. Afinal, além da vitória, quebrou o seu recorde de tempo sem ser vazado no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E fez questão de exaltar nas redes sociais, em especial Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Nino, Matheus Ferraz e Egídio, que jogaram no sistema defensivo nesse período.



Invicto há sete rodadas, o Fluminense chegou a ficar quatro jogos seguidos sem ser vazado (Botafogo, Goiás, Bahia, Atlético-MG). Antes do Ceará, o último gol sofrido fora no 3 a 3 com o Coritiba. Com os 452 minutos, a equipe de Marcão superou o time de 2007, que ficou 438 minutos e também quatro partidas consecutivas zerado.



Foram 452 minutos sem levar um gol!



Um recorde do Fluminense nos pontos corridos do @brasileirao! Nossos parabéns a Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Nino, Matheus Ferraz, Egídio e a todos os Guerreiros do sistema defensivo Tricolor! #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/EicpG9xDl4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 17, 2021

Uma marca impressionante e que também não deixa de ser surpreendente, levando-se em consideração o retrospecto anterior. Afinal, o Fluminense tinha sofrido gols em todos os cinco jogos sob o comando de Marcão. E vinha de um 3 a 3 com o Coritiba e de uma derrota por 5 a 0 para o Corinthians, no ápice de um problema grave no sistema defensivo, que permitia aos adversários chegarem à área com muita facilidade.



Entretanto, após muita pressão, Marcão fez algumas mudanças táticas e na escalação que mudaram o panorama. Além de ter diminuído a distância entre as linhas de marcação, optou por uma dupla de volantes mais leve, com Martinelli e Yago. Além disso, apostou no retorno de Egídio na lateral, com Luccas Claro ajudando na marcação naquele certo, graças ao retorno de Nino, após lesão.