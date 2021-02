Enxurrada registrada neste sábado, no Morro do Cruzeiro, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMLM

Por Lili Bustilho

Publicado 20/02/2021 21:38

LAJE DO MURIAÉ - As fortes chuvas das últimas 48 horas ocorridas em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, já causam transtornos à população. Duas ocorrências de escorregamentos de terras e ruas alagadas aconteceram neste sábado, 20. O município está em estágio de alerta (laranja). O DIA conversou com José Roberto Silva Alves, diretor de Defesa Civil Municipal.



José Roberto informou que os pontos de alagamentos foram ocasionados pelas fortes chuvas e não pela cheia nas cabeceiras. O nível do Rio Muriaé, na sexta (19), às 16h, marcava 4,05m. Já neste sábado, às 9h, subiu para 4,50m. Na medição das 18h, um novo aumento aponta para 4,65m.



USINA HIDRELÉTRICA - Quatro comportas que não são automáticas foram fechadas por volta das 17h deste sábado por terem acumulado entulhos e folhagem. Na manhã do domingo (21), uma equipe da Defesa Civil Municipal irá realizar a abertura.



O diretor da Defesa Civil Municipal informou ao DIA que do total de 11 comportas, sete são para contenção de água; três para fabricação de energia elétrica e uma para saída de areias. A usina hidrelétrica é particular e pertence a um grupo paulista. "Das 3 comportas de fabricação de energia não tem mais nenhuma funcionando. Foram fechadas por prevenção. Já das 7 da área externa que controlam o nível d'água, três são automáticas e as outras são puxadas por uma corrente", explicou.



Deslizamento de barrancos - Uma ocorrência foi registrada no bairro Boa Vista sendo a família orientada a não usar a parte externa do imóvel por medida de precaução. Não foi detectado risco iminente de queda do barranco, mas a conduta visa prevenir e garantir a segurança dos moradores. Foi também sugerido que a família não permanecesse na residência enquanto permanecer a previsão de forte chuva para o município. Nos próximo A dois dias, a Defesa Civil deve retornar ao local. O motivo do deslizamento teria sido por falta de muro de contenção durante a construção. Continua após foto.

Deslizamento no bairro Boa Vista. Foto: divulgação



Já no bairro Botafogo, foi realizada a mesma ação de instrução para que os moradores se obriguem em residências de parentes ou vizinhos até que as condições meteorológicas não apontem o perigo de chuvas fortes. Continua após foto. Já no bairro Botafogo, foi realizada a mesma ação de instrução para que os moradores se obriguem em residências de parentes ou vizinhos até que as condições meteorológicas não apontem o perigo de chuvas fortes.

Publicidade

Ponto de alagamento no bairro Botafogo. Foto: divulgação



O DIA foi comunicado que a prefeitura, por meio do departamento de Defesa Civil Municipal junto com as secretarias de Obras, Gabinete e Meio Ambiente estão tomando todas as providências para monitorar a cidade e evitar maiores transtornos. Por enquanto não há orientação para que a população ribeirinha levante móveis. O diretor da Defesa Civil acrescentou que o prefeito Eudócio Moreira Cardozo, o Netinho do Dinesio, está tranquilizando a população lajense e colocando as equipes empenhadas também nestes monitoramento e ações. Veja fotos: foi comunicado que a prefeitura, por meio do departamento de Defesa Civil Municipal junto com as secretarias de Obras, Gabinete e Meio Ambiente estão tomando todas as providências para monitorar a cidade e evitar maiores transtornos. Por enquanto não há orientação para que a população ribeirinha levante móveis. O diretor da Defesa Civil acrescentou que o prefeito Eudócio Moreira Cardozo, o Netinho do Dinesio, está tranquilizando a população lajense e colocando as equipes empenhadas também nestes monitoramento e ações. Veja fotos:

Deslizamento de terra no bairro Botafogo. Foto: divulgação