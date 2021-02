Marcão Lucas Merçon/Fluminense

Por Pedro Logato

Publicado 18/02/2021 11:00

Rio - Classificado para a Libertadores e de olha na vaga direta para a fase de grupos, o Fluminense vem para as últimas duas rodadas do Brasileirão em alta. Sob o comando de Marcão, o Tricolor está invicto a sete partidas, sendo cinco vitórias e dois empates. Porém, apesar do bom trabalho, permanência do ex-volante no comando do clube carioca na próxima temporada é incerta. O nome de Roger Machado aparece com força nas Laranjeiras. Em conversa com o Jornal O Dia, ex-zagueiro do clube carioca, Duilio, que foi campeão brasileiro em 1984, fez muitos elogios ao trabalho de Marcão, afirmou que o ex-volante merece permanecer no comando da equipe, mas disse que mesmo se isso não acontecer, o atual treinador irá ajudar o seu possível substituto no Tricolor.

"Acredito que ele merece estar onde está, merece a permanência no Fluminense, mas muitas vezes não somos nós quem comandamos as situações. Se ele tiver que ficar, que ele siga tendo a vontade de vencer, mas se vier um outro treinador, que o Fluminense escolha alguém sabendo que o Marcão estará lá com a capacidade de ajudar quem estiver lá, seja quem for", opinou.



Apesar do bom momento, Marcão enfrentou muitas críticas quando assumiu o comando do clube carioca, principalmente na virada do ano passado e nos primeiros jogos de 2021. O ex-volante substituiu Odair Hellmann, que deixou o Fluminense rumo ao futebol árabe. O início de Marcão foi bastante irregular. Até emplacar a série invicta atual, ele comandou o Flu em cinco jogos, tendo perdido três, empatado um e vencido somente o clássico contra o Flamengo. Neste momento, Marcão foi muito criticado.

"No começo ele teve dificuldades, porque ele tentou alterar algumas coisas que não achava certo. E hoje o Fluminense está onde está, muito pelo trabalho do Odair Hellmann, mas também devido aos acertos do Marcão, aquilo que ele conseguiu mudar, nessa mescla de jogadores jovens com experientes", afirmou Duilio.

Na opinião do ex-zagueiro, que é supervisor técnico do time sub-17 do Fluminense, Marcão ainda irá passar por alguns momentos complicados no futebol, tanto por conta do aprendizado natural para quem é novo na função de treinador, tanto porque no esporte as críticas sempre aparecem, principalmente para quem comanda grandes clubes.

"Gosto muito do Marcão, acho que ele está caminhando para ser um grande treinador brasileiro. Ele tem toda a capacidade e merece estar nesse comando. Críticas fazem parte do trabalho do treinador, trabalhar com críticas é algo natural. Acho que está no caminho certo", opinou.

Até o momento, Marcão comandou o Fluminense em 12 partidas, com seis vitórias, três empates e três derrotas. O aproveitamento dele no comando do clube carioca é de 58%, maior que o aproveitamento do próprio Fluminense no Brasileirão que é de 55%.

