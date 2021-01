Duilio atualmente ocupa função na base do Fluminense Reprodução

Por Pedro Logato

Publicado 20/01/2021 08:00

Paraná - Coritiba e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no Couto Pereira, pela 31ª rodada do Brasileiro. Esse confronto sempre mexe com o ex-jogador Duilio, revelado pelo Coxa e campeão brasileiro pelo Tricolor. Em conversa com o Jornal O Dia, o ex-zagueiro, de 63 anos, contou que acompanha com bastante carinho e atenção as partidas das duas equipes, que estão em situações bem diferentes na tabela do campeonato nacional.

Publicidade

"Minha passagem pelos dois clubes foi bastante positiva. No Coritiba, eu comecei a minha carreira, foi campeão paranaense, no Brasileiro cheguei a semifinais. No Fluminense, tive a grande coroação da minha carreira, fui capitão daquela equipe no título de 1984, pude levantar a taça no Maracanã, tive grandes momentos. Hoje a gente se divide, eu gostaria de ver as duas equipes buscando títulos, mas infelizmente nem sempre é aquilo que nós queremos", afirmou.



Atualmente, Duilio atua como supervisor técnico da equipe sub-17 do Fluminense, que vem fazendo muito sucesso e conquistou recentemente o Brasileiro da categoria. Na opinião dele, a base do Tricolor é um dos trunfos para que o clube carioca volte ao caminho das grandes conquistas.

"Creio que o Fluminense está atualmente em um caminho certo, com grandes valores na base. E o Coritiba precisa se reencontrar como um grande clube do futebol brasileiro que ele é. Torço pelos dois clubes e espero que em breve eles possam voltar a viver juntos bons momentos no futebol", disse.

Publicidade