Caio Paulista durante entrevista coletiva no CT Carlos Castilho Lucas Merçon/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:54

Rio - O atacante Caio Paulista ainda é muito contestado pela torcida, apesar disso, tem contrato de empréstimo com o Fluminense até pelo menos o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Sua situação no clube está indefinida. Quem pode resolver essa situação é Roger Machado. A diretoria aguarda um posicionamento de quem pode vir a ser o próximo treinador do clube. As informações são site "NetFlu".

A diretoria pretende ter cautela na decisão e esperar ouvir de Roger se ele quer ou não contar com o atacante para a próxima temporada.

As saídas de Marcos Paulo, já com pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid, da Espanha, e Wellington Silva, em negociações avançadas com o Gamba Osaka, do Japão, poderão ser decisivas para a permanência de Caio. O atacante já chegou a ter sua renovação praticamente descartadas antes dessa mudança de cenário.

Aos 22 anos, Caio tem apenas três gols na carreira, todos atuando pelo Fluminense. O jogador chegou por empréstimo no começo de 2020, disputou 35 partidas, sendo quatro como titular. O atleta pertence à Tombense, de Minas Gerais.