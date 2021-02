Ricardo Berna fotos Reprodução

Por Pedro Logato

Publicado 19/02/2021 09:00

Rio - Com o Fluminense classificado para a Libertadores, o planejamento para a próxima temporada se inicia com a definição sobre a comissão técnica. Atual treinador da equipe carioca, Marcão não tem a sua permanência garantida no comando do Tricolor. Os rumores de que Roger Machado será contratado são grandes no clube das Laranjeiras. Sobre o nome do futuro comandante do Fluminense, o Jornal O Dia bateu um papo com o ex-goleiro Ricardo Berna. O ex-jogador defendeu o Tricolor de 2005 a 2013 e atuou ao lado de Marcão e de Roger Machado no clube. Na opinião dele, independente de quem for o comandante para a próxima temporada, o Fluminense estará em boas mãos.

"O Marcão tem totais condições de ser um grande treinador. Mas depende das pretensões dele, se ele deseja isso por agora. Tem que ouvir tanto o clube quanto ele para saber o que pensam. Porém se no Fluminense optar por um novo treinador, e se for realmente o Roger mesmo, e o Marcão voltar a ser auxiliar, o clube vai estar muito bem servido com esses dois profissionais", afirmou.



Ao abordar o trabalho de Marcão no comando do Fluminense, Ricardo Berna falou da importância de ter um profissional desempenhando a função que ele executa no clube. O treinador assumiu o Tricolor em duas ocasiões. Em 2019, a equipe carioca estava lutando contra o rebaixamento e depois que o ex-volante assumiu no lugar de Oswaldo de Oliveira, o Tricolor se livrou da queda para a Série B e conseguiu a classificação para a Sul-Americana. Na atual temporada, a equipe carioca lutava por uma vaga na Pré-Libertadores. Após a saída de Odair Hellmann, Marcão confirmou a vaga e ainda colocou o Fluminense em condições de sonhar com uma classificação para a fase de grupos do torneio.

"A diretoria que saberá avaliar melhor, tem que saber como será a estruturação, do corpo de trabalho, o planejamento. Marcão vem fazendo um trabalho de continuidade, ele tem permanecido com as mudanças de treinadores, ele assume e depois retorna ao papel de auxiliar e é importante o clube ter alguém para desempenhar esse papel, porque se não o clube perde muito, com as mudanças de técnico, que nós sabemos que acontecem bastante no futebol brasileiro. E o Marcão é a pessoa mais capacitada para efetuar essa função", afirmou o ex-goleiro.

Ricardo Berna também relembrou o período em que atuou com Marcão e com o Fluminense. Os três juntos fizeram parte do elenco tricolor em 2006. Porém, o goleiro pode atuar duas temporada com o ex-volante e mais três anos com o ex-zagueiro. Berna fez muitos elogios aos treinadores e os colocou como referências na sua carreira e também a sua vida pessoal.

"Os dois são grandes referências no esporte e na vida. Quando cheguei no Fluminense, o Marcão foi meu líder, me inspirou muito na postura, passa muita confiança para as pessoas e sabe aguardar o tempo certo para cada coisa. O Roger chegou em um momento de ascensão do clube, trouxe experiência, de Libertadores, foi autor de gol de título, tem estrela e foi meu companheiro de quarto. Então a gente conversava bastante", opinou.