Nenê LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/02/2021 16:30

Rio - Aos 39 anos, o meia Nenê aparentou ser um garoto na entrevista coletiva desta quinta-feira, tal a sua felicidade ao falar da classificação do Fluminense para a disputa da edição 2021 da Copa Libertadores.



"Com certeza o Fluminense teve a campanha mais surpreendente do Campeonato Brasileiro. Ninguém acreditava que pudéssemos chegar no final da temporada nessa situação", disse o experiente jogador, referindo-se aos 60 pontos conquistados, que levam o time ao quinto lugar na competição nacional.

"Acho que o próprio clube e a torcida não tinham essa clareza de que esse objetivo poderia ser alcançado. Pelo investimento financeiro, pelos problemas que o clube enfrenta. A gente sabe que os clubes que estão nas primeiras posições investiram no mínimo umas 10 vezes mais do que o Fluminense. Só isso já demonstra o que nós fizemos. Tenho muito orgulho de participar deste momento, desse grupo, de ajudar levar de volta para a Libertadores um clube com essa grandeza", disse um dos destaques da equipe na temporada.



Sempre exaltando o trabalho de Marcão, que assumiu o time interinamente, após a saída de Odair Hellmann, Nenê afirmou que o elenco está preparado para receber da melhor forma Roger Machado, contratado pela diretoria para assumir o time após o Brasileirão. "É o clube que decide. Quem vier, vai ser bem-vindo Vai encontrar um ambiente muito bom e propício para fazer um grande trabalho."