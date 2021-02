O garoto John Kennedy festeja o primeiro gol na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Ceará LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 19/02/2021 11:22

Rio - O atacante John Kennedy, do Fluminense, está com um novo representante. Segundo informações de Jorge Nicola, a revelação do Tricolor agora é agenciada por Giuliano Bertolucci, considerado um dos principais empresários do futebol brasileiro. Além dele, Julio Taran, possui 20% dos direitos econômicos do atleta, que eram do próprio John.

Ainda não há propostas por John Kennedy, no entanto, segundo o jornalista, o novo agente deseja buscar uma transferência do jogador, já no meio da temporada.



Segundo apuração feita pelo portal "NETFLU", em 2019, o Fluminense deve diversos empresários, e Bertolucci é "número 1" na lista de credores. O Tricolor deve cerca de R$ 20 milhões ao agente.

Ele é responsável por diversas negociações envolvendo diversos atletas do Tricolor, entre eles Gerson para a Roma (ITA), Kenedy para o Chelsea (ING), Richarlison, para o Wataford (ING), Sornoza, para o Corinthians (BRA) e, por fim, Ibañez para a Atalanta (ITA). Porém, não recebeu as comissões do acordo.