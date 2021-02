Odair Hellmann dirige o All Wasl Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 13:01

Rio - Peça importante do Fluminense na temporada, Odair Hellmann comemorou a classificação do Fluminense à Libertadores. Em entrevista ao "UOL", o treinador se disse orgulhoso em ter participado da boa campanha da equipe tricolor.

"O entendimento é de orgulho do trabalho feito. Como jogador também tive oportunidade de ganhar um título, em um momento difícil da história do clube. Como treinador, tive a oportunidade — também em um momento de bastante dificuldade — de conseguir fazer um bom trabalho. Isso me deixa muito feliz e orgulhoso. Tenho certeza de que as portas ficaram abertas para uma nova oportunidade. E com certeza, eu sempre falo, que para qualquer profissional trabalhar no Fluminense é motivo de orgulho e honra", afirmou.

Odair deixou o Fluminense em dezembro para assumir o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.Após a saída do treinador, Marcão assumiu a equipe e conseguiu garantir a vaga na Libertadores após oito anos.