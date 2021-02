Nenê é um dos líderes do Fluminense neste Brasileirão Lucas Merçon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 19:27

Em quinto lugar com 60 pontos, o Fluminense tem mais duas rodadas para tentar garantir uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E para ter alguma chance, a equipe de Marcão terá de conseguir a terceira melhor campanha do clube no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. A começar pela partida deste domingo diante do Santos, às 18h15 na Vila Belmiro.

Se vencer o Peixe, o Fluminense chegará a 63 pontos e superará a campanha de 2014, quando a equipe de Cristóvão Borges fez 61 e ficou em sexto lugar, a melhor pontuação desde o título de 2012 (e também alcançada em 2007). Ainda assim, ficaria empatado com o Tricolor de 2011, terceiro colocado naquela edição, mas com 20 vitórias, número que o time atual não alcançará.



Ou seja, o Fluminense precisa de pelo menos mais quatro pontos (uma vitória e um empate) para ter a sua terceira melhor campanha nos pontos corridos. Em 2005 e 2004 o clube fez 68 e 67 pontos, respectivamente, mas, com mais de 40 jogos em cada edição, o aproveitamento é inferior a 54%.



Com ótimo desempenho neste Brasileirão e vaga na pré-Libertadores garantida, o Fluminense, se chegar a pelo menos 64 pontos, só ficaria atrás das conquistas de 2010, quando fez 71, e de 2012, com 77. Ainda assim, talvez a equipe de Marcão precise de mais seis pontos para ter chances reais de uma vaga direta.

Afinal, está dois pontos atrás do Atlético-MG, quarto colocado, e precisaria de pelo menos um tropeço do adversário ou do São Paulo, com 63, para ultrapassar um dos dois. Caso contrário, dependerá da final da Copa do Brasil: se o Palmeiras for campeão, abrirá uma quinta vaga no Brasileirão.



Para a partida na Vila Belmiro, o técnico Marcão terá o retorno de Fred, recuperado de um edema na coxa direita. A tendência é que o centroavante comece jogando no lugar de John Kennedy. Neste caso, John Kennedy seria mantido como titular. O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred (John Kennedy).