Publicado 20/02/2021 14:46

O Fluminense está de luto oficial de três dias por causa da morte do ex-médico do clube Victor Favilla. Coordenador do departamento nos títulos brasileiros de 2010 e 2012, ele faleceu na manhã deste sábado (20), em decorrência de complicações da covid-19.



Victor Favilla trabalhou no Fluminense por 18 anos e era considerado um dos maiores especialistas em cirurgias de joelhos, além de ter contribuído para a introdução do tema da nutrição no futebol brasileiro.



Além do luto oficial de três dias, as bandeiras ficarão a meio mastro no clube. Como homenagem póstuma, haverá de um minuto de silêncio na partida contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (25), no Maracanã.