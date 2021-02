Cochilada do Fluminense no fim do jogo custou um lugar no G-4 do Brasileiro Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 20:17 | Atualizado 21/02/2021 20:26

Santos - O Fluminense ficou muito perto de voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Até os 41 minutos do segundo tempo vencia o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas a sequência de bobeadas no fim custou o empate na noite deste domingo. Expulso por reclamação, Nino viu Jean Mota igualar o placar em Santos e devolver o 'status' de pré-Libertadores para o Tricolor. Para carimbar o passaporte de forma definitiva, precisa vencer o Fortaleza, quinta-feira, no Maracanã, e torcer pelo tropeço do São Paulo no confronto com o arquirrival Flamengo.

Invicto nos últimos três compromissos como visitante, o Tricolor manteve a consistência na busca pela vaga, também sonhada pelo Peixe. Um pouco mais abaixo na tabela, em oitavo, com 53 pontos, o atual vice-campeão da Libertadores lutava pela classificação na primeira fase da competição.

O gol de Lucca, aos 15 minutos, foi um banho de água fria para os donos da casa. Luiz Henrique enxergou bem a brecha entre Luiz Felipe e Luan Peres para acertar um ótimo passe para o companheiro de ataque chutar na saída de João Paulo: 1 a 0.

O gol despertou o Santos. Na base da vontade, os comandando de Cuca tentaram acelerar o jogo, mas tiveram dificuldade de superar a marcação, que, além de encaixada, foi eficiente na transição iniciada por Martinelli e Yago Felipe. Aos 34, Fred, em ótima jogada, se livrou de três marcadores e quase aumentou a vantagem na finalização defendida por João Paulo.

O Santos cresceu no segundo tempo com a entrada de Soteldo. Machucado, Martinelli foi substituído por Hudson e Fluminense diminuiu a intensidade na marcação e e velocidade na transição com o passar do tempo. Ainda assim, administrava o resultado até 40 minutos. A expulsão de Nino, após uma dupla advertência pela falta e depois pela reclamação acintosa, custou caro ao Tricolor. Aos 41, numa bola aérea, especialidade do zagueiro, o Santos empatou com Jean Mota.

SANTOS X FLUMINENSE

Local: Vila Belmiro

Árbitro: Savio Pereira (DF)

Gols: 1º tempo: Lucca (15 minutos). 2º tempo -

Cartões amarelos: Luiz Felipe, Bruno Marques; Egídio, Yago Felipe, Fred

Cartão vermelho: Nino

Público: Jogo com os portões fechados



Santos: João Paulo, Pará, Luiz Felipe (Madson) (Bruno Marques), Luan Peres e Felipe Jonatan (Jean Mota); Alison, Vinícius e Sandry; Marinho, Marcos Leonardo (Soteldo) e Lucas Braga (Ângelo). Técnico: Cuca



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Hudson), Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique (Michel Araújo), Lucca (André) e Fred (John Kennedy). Técnico: Marcão