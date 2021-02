Wellington Silva Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 24/02/2021 11:12

Rio - O atacante Wellington Silva, de 28 anos, segue treinando no Fluminense, apesar de não ter sido utilizado por Marcão nos últimos jogos. Acertado com o Gamba Osaka, do Japão, o jogador ainda não foi liberado pelo Tricolor devido uma decisão do governo japonês. As informações são do portal "NetFlu".

Segundo o site, a restrição de viagens partindo do Brasil para o Japão, que iria até o dia 15 de fevereiro, foi estendida por mais tempo. Dessa forma, o jogador não pode viajar para acertar definitivamente sua transferência.

O contrato de Wellington com o Fluminense vai até o meio do ano, porém, por conta de algumas dívidas que o Tricolor tem com o atacante, ele seria liberado sem custos antes do término do seu vínculo. O volante Dodi, ex-Fluminense e que já foi anunciado oficialmente pelo Kashiwa Reysol, do Japão, também está na mesma situação. Segue no Brasil pelo mesmo motivo.



Titular do Fluminense em boa parte da temporada, Wellington Silva irá encerrar a sua terceira passagem pelo Tricolor. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 35 partidas e fez seis gols.