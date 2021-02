Elenco do Fluminense conseguiu boa campanha no Brasileiro após anos ruins Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/02/2021 14:17

Com o tropeço do São Paulo diante do lanterna Botafogo, o Fluminense viu crescerem as chances de entrar no G-4, agora em 35%, segundo o matemático Tristão Garcia. Além de conquistar uma vaga direta na Libertadores e conseguir a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro desde 2012, o Tricolor terá ganhos financeiros acima do esperado.

Afinal, na expectativa modesta da diretoria em relação ao Campeonato Brasileiro de 2020, o orçamento estimou chegar pelo menos em 10º lugar, o que garantiria uma premiação de R$ 18,5 milhões. Se conseguir o quarto lugar, o clube receberá R$ 28 milhões, uma diferença importante para os combalidos cofres tricolores.



Caso o Fluminense termine em quinto, o valor será um pouco menor, de R$ 26,4 milhões e, se for ultrapassado pelo Grêmio e ficar em sexto, terá direito a R$ 24,7 milhões.



Há também a questão da vaga direta à fase de grupos da Libertadores, o que garantirá pelo menos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões) pelos jogos em casa. Se tiver que disputar a preliminar, há o risco de ser eliminado logo no primeiro confronto, o que só renderia 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) e não seria possível somar mais qualquer quantia em competições continentais, visto que estaria fora também da Copa Sul-Americana.

Além disso, o bom desempenho do Fluminense no Brasileirão e a visibilidade com o retorno à Libertadores pode ajudar a diretoria a, enfim, conseguir um patrocinador master para toda a temporada, o que não acontece desde o meio de 2018. Por fim, há a questão do programa de sócios-torcedores, que ficou estagnado boa parte de 2020 e aumentou na reta final do Brasileiro. Uma participação na fase de grupos da Libertadores pode contribuir para o crescimento.