Roger Machado conversa com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:00 | Atualizado 23/02/2021 18:15

Novo treinador do Fluminense, Roger Machado visitou o CT Carlos Castilho nesta terça-feira (23) e foi apresentado a alguns profissionais da comissão técnica. O profissional foi confirmado pelo Tricolor e começará o trabalho para a próxima temporada neste sábado (27), quando será apresentado oficialmente.



Segundo o comunicado oficial do clube, Roger Machado se reuniu com o presidente, Mário Bittencourt, e o diretor de futebol, Paulo Angioni. E, na quinta-feira, ele estará no Maracanã acompanhando a última partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza.



Publicidade

Com a chegada de Roger Machado, Marcão voltará a ser auxiliar técnico na comissão fixa. O novo treinador assinou um contrato de dois anos com o Fluminense, até o fim da gestão de Mário Bittencourt, e trará três profissionais com ele.

Apalavrado com o Fluminense há dias, Roger Machado já deu início ao planejamento para a temporada de 2021, analisando sugestões de reforços e o elenco atual. Ele, inclusive, já indicou nomes. Alguns jogadores como Hudson, que retornará ao São Paulo após o Brasileirão, não devem permanecer com o aval do novo treinador.



Publicidade

Sem clube desde que foi demitido do Bahia em setembro, Roger é um desejo antigo da diretoria tricolor, que buscou a sua contratação antes de acertar com Odair Hellmann para 2020. Ele foi o autor do gol do título do Fluminense na Copa do Brasil de 2007 e encerrou a carreira no clube, em 2008. O treinador já trabalhou por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras, além do Bahia. E foi campeão mineiro em 2017 e baiano em 2019 e 2020.