Publicado 24/02/2021 10:32 | Atualizado 24/02/2021 10:33

Rio - Dono da campanha mais surpreendente do Brasileirão de 2020, o Fluminense encerra a sua participação na competição buscando uma vitória sobre o Fortaleza, no Maracanã, nesta quinta-feira, para coroar a temporada com uma classificação direta para a fazer de grupos da Libertadores da América.

Para conseguir a classificação, além de derrotar a equipe cearense, o clube das Laranjeiras, precisa torcer para que o São Paulo não vença o Flamengo, no Morumbi. A partida pode valer o título do Campeonato Brasileiro para o maior rival do Fluminense.

O jogo marca a despedida de Marcão, que voltará para a função de auxiliar no Fluminense. A partir do próximo sábado, Roger Machado, irá assumir o comando do Tricolor e terá o ex-volante como seu braço direito. Com um retrospecto superior ao de Odair Hellmann, Marcão quer a classificação para a fase de grupos como cereja no bolo tricolor para uma temporada de muita superação.



Sem poder contar com Nino, Egídio e Martinelli, o Fluminense deverá ser escalado com: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; André (Yuri), Yago Felipe e Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

O Fortaleza tem 41 pontos e tem um risco praticamente desprezível de ser rebaixado para a Série B. A queda somente aconteceria, caso a equipe cearense fosse derrotada pelo Fluminense e o Vasco vencesse o Goiás e dentro desses resultados a vantagem de 12 gols de saldo em relação ao Cruzmaltino fosse eliminada.