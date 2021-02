Rafael Ribeiro é o mais novo reforço do Fluminense para a temporada Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 20:25 | Atualizado 25/02/2021 14:45

Rio - O Fluminense já se prepara para a próxima temporada e a disputa da Libertadores da América. Para isso, o clube já definiu Roger Machado como novo técnico e o zagueiro Rafael Ribeiro como novo reforço. O atleta de 25 anos chegou por empréstimo do Náutico e fica no Tricolor até o final do ano. Nesta quarta-feira, o jogador concedeu entrevista ao 'Globoesporte.com'.

"Estou bastante feliz com esse novo desafio. É muito gratificante defender um clube da grandeza do Fluminense e não vejo a hora de estar em campo para contribuir efetivamente. Sempre sonhei em disputar a Série A e ainda terei a possibilidade de jogar a Libertadores. Poder concretizar metas que venho almejando há muito tempo é sensacional", disse Rafael, antes de completar:



"O Flu tem excelentes zagueiros e estar entre eles é ótimo, pois poderei evoluir cada vez mais. Sobre a luta pela titularidade, todos nós temos um só objetivo que é fazer o Flu conquistar títulos. Creio que, cada um se esforçando ao máximo, acabaremos por elevar o nível do grupo. Dessa maneira, quem sairá beneficiado será o treinador e consequentemente a equipe", encerrou.