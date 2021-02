Maracanã já está preparado para receber a partida entre Fluminense e Fortaleza Reprodução/Fluminense

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:30

Rio - O Fluminense já garantiu vaga na fase pré-Libertadores da próxima temporada via Campeonato Brasileiro. No entanto, o Tricolor ainda pode conseguir a vaga direta na fase de grupos da competição na última rodada do torneio. Para isso, o clube preparou um mosaico para incentivar a equipe contra o Fortaleza, no Maracanã. Nas cores da equipe, a frase 'Fechados pela Libertadores'.

Publicidade

Além da vitória contra o Fortaleza, o Fluminense também precisa torcer para um empate ou derrota do São Paulo, contra o Flamengo, no Morumbi. O Tricolor carioca tem 61 pontos, na quinta posição, enquanto o paulista está em quarto, com 63. Se a combinação não ocorrer, o Flu torce para uma vitória do Palmeiras na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, que abrirá mais uma vaga direta via Brasileirão.