Publicado 23/02/2021 20:44

Rio - O anúncio de Roger Machado como novo técnico do Fluminense está próximo de ser divulgado. Segundo o portal 'NetFlu', o contrato do novo comandante será de duas temporadas. Ex-jogador do Tricolor e companheiro de elenco de Roger nos tempos de Flu, Luiz Alberto elogiou o comandante, mas afirmou que preferia que Marcão seguisse como treinador do clube carioca.

"Minha análise em relação à contratação do Roger pelo Fluminense é que eu daria mais uma oportunidade ao Marcão, que vem fazendo um bom trabalho. O Roger é uma grande pessoa, gosto dele. Era um dos líderes do grupo, pessoa querida pelos jogadores", disse o ex-zagueiro em entrevista à 'Rádio Brasil', antes de complementar:



"Eu fico com a questão do Marcão, deveria dar mais uma oportunidade. Mas se a diretoria resolveu não ficar com o Marcão, o Roger é uma boa escolha. Vem demonstrando ser um bom treinador", completou Luiz Alberto. Pelo Fluminense, o ex-jogador fez 153 jogos e marcou 10 gols, entre os anos de 2007 e 2009.