Rio - Demitido do São Paulo há algumas rodadas atrás, o técnico Fernando Diniz pode assumir outro grande clube da Série A a partir da próxima temporada. De acordo com o portal 'Globoesporte.com', o treinador está na mira do Atlético-MG, que deve perder o comandante argentino Jorge Sampaoli para o Olympique de Marselha-FRA.

Além de Fernando Diniz, o clube mineiro também analisa outros nomes, como Cuca, Leonardo Jardim, Guto Ferreira e Renato Gaúcho. Além do São Paulo, Diniz também já comandou o Fluminense, Athletico Paranaense, Paraná, Audax-SP, Oeste, Guaratinguetá, Botafogo-SP e Paulista. Pelo Tricolor carioca, somou 43 partidas e 18 vitórias.