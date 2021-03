Frazan Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 11:29 | Atualizado 07/03/2021 11:29

Rio - O Fluminense encara a Portuguesa neste domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, e terá mais um desfalque. O zagueiro Frazan sentiu uma lesão muscular durante o treino de sábado no CT Carlos Castilho e está fora da partida de logo mais, às 16h.

Portanto, o time comandado pelo treinador Ailton Ferraz não terá a zaga que foi titular na estreia da competição, na derrota por 2 x 1 para o Resende. Luan Freitas fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo e terá que ser operado, ficando fora de combate por um tempo.



Higor e o recém-contratado Rafael Ribeiro, que chegou por empréstimo do Náutico, formarão a dupla de zaga titular na partida.