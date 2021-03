Fluminense garantiu vaga na fase de grupos Reprodução

Rio - A garotada do Fluminense perdeu no Campeonato Carioca, mas o domingo teve uma notícia muito comemorada pelos tricolores. Com o título do Palmeiras na Copa do Brasil, o Tricolor Carioca confirmou a sua classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Alguns titulares do clube carioca comemoraram nas redes sociais.

O lateral-direito Calegari utilizou o Twitter para vibrar. "Estamos onde merecíamos estar", digitou o jovem. No Instagram, foi o espaço utilizado por Nino, Martinelli e Yago Felipe que também comemoraram a classificação do Fluminense para a fase de grupos do torneio.



O Fluminense terminou o Brasileiro na quinta posição com 64 pontos. Como o Palmeiras, que estava na final da Copa do Brasil, já havia garantido uma vaga na fase de grupos por ser o atual campeão da Libertadores, a vaga direta que a competição por mata-mata garante passaria para o Brasileiro em caso de titulo do Verdão, o que acabou acontecendo.

Além de Palmeiras e Fluminense, Flamengo, Atlético-MG e São Paulo também garantiram vaga direta na competição sul-americana. O Grêmio, vice-campeão da Copa do Brasil, e que ficou em sétimo no Brasileiro e o Santos, oitavo colocado no torneio, vão disputar a fase preliminar na Libertadores.