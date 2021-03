Eduardo Sasha Reprodução

Rio - Em busca de opções para o ataque, o Fluminense buscou informações a respeito de Eduardo Sasha, que disputou o último Brasileiro pelo Atlético-MG. No entanto, apesar do interesse inicial, o nome do jogador, de 29 anos, não teria agradado muito o treinador Roger Machado. As informações são do portal "NetFlu".

De acordo com o site, o técnico do Fluminense entende que há melhores opções no mercado, além do jogador não se encaixar no modelo que ele imagina para a equipe em 2021. Os salários de Sasha seriam na faixa de 400 a 500 mil reais mensais, valores considerados altos para o Tricolor.



Em dezembro de 2017, Eduardo Sasha já havia sido ventilado nas Laranjeiras, mas o jogador não aceitou a oferta do Fluminense. Na época, o jogador preferiu seguir no Internacional. Logo depois, o jogador acabou indo para o Santos.



Na última temporada, Sasha entrou em campo em 36 partidas e fez dez gols. Um nome que agrada o treinador Roger Machado e que ponte pintar no Fluminense para a próxima temporada é o atacante Willian Bigode, do Palmeiras.