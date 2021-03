David Duarte Divulgação / Goiás

Publicado 10/03/2021 13:24

Rio - O zagueiro David Duarte, de 26 anos, está mais perto de defender o Fluminense. De acordo com o portal "UOL", o atleta comunicou ao Goiás que deseja deixar o Esmeraldino e defender o Tricolor nesta temporada. Com contrato até o meio do ano, o defensor e o clube goiano conversam sobre a sua saída.

David tem contrato até o meio do ano e tenta a liberação sem custos. Ele foi um pedido de Roger Machado para reforçar o Fluminense na Libertadores. Ciente de que o zagueiro pode assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos, o Goiás deseja uma compensação financeira. O clube pediu 1,5 milhão de euros (R$ 10,2 milhões), o que foi rechaçado pelo Tricolor.

De acordo com o portal, outra solução caso a liberação sem custos não aconteça está ligado a uma ação do empresário do jogador, Eduardo Uram. Dono da Tombense, de Minas Gerais, o agente pode comprar uma parte dos direitos econômicos de David e prendê-lo ao clube mineiro, emprestando posteriormente para o Tricolor. O empresário e o Fluminense têm boas relações.



Outra alternativa é a extensão do contrato com o Goiás, que o emprestaria ao Fluminense até o fim de 2021. Tudo está sendo tratado entre o jogador, seu estafe e o Esmeraldino, e o Tricolor aguarda o desfecho dessa negociação.