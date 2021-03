Uruguaio Michel Araújo irá para a segunda temporada no Brasil Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:18

Michel Araújo será um dos reforços do Fluminense para a equipe sub-23 no clássico contra o Flamengo, domingo no Maracanã. Em sua segunda temporada no Brasil, o meia uruguaio aceitou ter menos dias de descanso para poder retornar antes ao Campeonato Carioca. Desta maneira, tem mais tempo para mostrar serviço ao novo treinador, Roger Machado, para recuperar uma vaga de titular.

Além dele, Marcos Felipe, Fernando Pacheco, Caio Paulista, Igor Julião, Matheus Ferraz, Yuri e Danilo Barcelos também foram integrados ao grupo, enquanto os titulares (com exceção do goleiro) tiveram a semana toda livre e só se apresentam na segunda-feira (15).

"Eu pedi para jogar o Carioca. Já queria entrar contra a Portuguesa, mas o Roger disse que ainda não sabia se iríamos para a fase prévia ou de grupos da Libertadores e falou para esperar a final da Copa do Brasil. Quando o Palmeiras ganhou, recebi a ligação do Fluminense perguntando se queria jogar e falei que sim. Tinha muita gana de jogar. Meu filho voltou para a escola, não dava para fazer uma viagem, então para ficar em casa prefiro sempre jogar", explicou o uruguaio.

Depois de um início de adaptação ao futebol brasileiro, Michel Araújo se firmou no time e começou jogando 27 vezes na última temporada. Entretanto, com a saída de Odair Hellmann, perdeu espaço entre os titulares, apesar de ser constantemente utilizado por Marcão. Mas ainda assim é peça importante no elenco e pode mostrar isso, inclusive na posição onde mais prefere atuar, como meia ou pela direita.



"Joguei em muitas posições, de centroavante, de meia, na beirada pela esquerda e pela direita, no tripé no meio. Sempre dando o melhor para o time. Uma posição que sempre falo (onde prefere atuar) é de meia ou ponta aberto pela direita. Acho muito importante já começar treinando de agora e jogar no domingo. Roger já montou a base do time. Então é ir para o jogo e fazer o melhor para o Fluminense", completou.

O Fluminense mudou o planejamento e resolveu antecipar o retorno de alguns jogadores do elenco profissional após as duas derrotas seguidas no início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tentará se recuperar contra o Flamengo.