David Duarte Divulgação / Goiás

Por Venê Casagrande

Publicado 10/03/2021 17:11

O Fluminense está no mercado em busca de jogadores que possam reforçar o elenco para a temporada 2021. Para o setor defensivo, a diretoria deseja ter David Duarte, atualmente no Goiás. O Tricolor apresentou uma proposta oficial ao Esmeraldino, mas alguns entraves financeiros ainda impedem o acerto entre os clubes.



Segundo apurou a reportagem, o Goiás dificulta as tratativas, não deseja liberar David Duarte e impõe condições para liberar o atleta para o Fluminense, mesmo sabendo que, a partir do meio do ano, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe e sair do time goiano livre. Diante das dificuldades para se ter um acordo entre as partes, o Jornal O Dia entrou em contato com o jogador para saber qual é o desejo dele diante do cenário entre os dois clubes.



David Duarte não escondeu a vontade de se transferir para o Fluminense, entendendo que, para a sua carreira, será a melhor escolha neste momento. Por outro lado, o jogador não quer deixar o Goiás, clube o qual tem muito carinho, pela porta dos fundos.



"O Fluminense fez uma proposta, meus empresários levaram para o Goiás, só que a diretoria não está aceitando. O meu interesse é jogar pelo Fluminense, gostei do projeto apresentado, mas não quero deixar o Goiás, clube que eu tenho uma linda história, pela porta dos fundos."



Ao ser questionado o que estaria dificultando a liberação por parte do Goiás, David Duarte evitou dar detalhes, mas confirmou que o entrave é financeiro.



"Não posso falar muitos detalhes, mas o Goiás quer receber valores maiores dos que foram oferecidos pelo Fluminense. Torço para que tudo se ajeite. Como eu disse, tenho o desejo de jogar pelo Fluminense, mas não faz sentido me segurarem tanto, pois meu contrato é curto e não tenho e nem terei conversas para renovar."



A reportagem tentou contato com os agentes de David Duarte, da empresa Brazil Soccer, mas os representantes do zagueiro não quiseram falar sobre o assunto. O mesmo aconteceu com a diretoria do Fluminense.



David Duarte tem 26 anos e é um dos destaques do atual elenco do Goiás. Cria das categorias de base do Esmeraldino, o zagueiro surgiu no time profissional em 2015. A sua melhor temporada foi em 2018, quando disputou 55 partidas e fez quatro gols. Versátil, ele atua pelos dois lados do setor defensivo e tem a jogada aérea e a saída de bola como as suas principais virtudes.