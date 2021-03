Fred fez na vitória sobre o Flamengo em 2014 Nelson Perez / Fluminense

Publicado 11/03/2021 16:07 | Atualizado 11/03/2021 16:08

Rio - Sem pontuar no Campeonato Carioca, o Fluminense irá enfrentar o Flamengo no próximo domingo de olho em mais uma escrita. Desde 2012, o Tricolor não vence o maior rival duas vezes seguidas. A última partida entre as equipes terminou 2 a 1 para o clube das Laranjeiras no último dia 6 de janeiro pelo Campeonato Brasileiro.

A última vez que o Tricolor venceu o Rubro-Negro por duas vezes consecutivas foi na temporada de 2014. No Campeonato Carioca, o Fluminense bateu o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã. O último gol tricolor foi marcado por Walter, que comemorou deitando e rolando, ironizando o rival. Depois, as equipes se enfrentaram novamente no primeiro turno do Brasileiro daquele ano. No Maracanã, o Tricolor venceu novamente, desta vez, por 2 a 0, com gols de Fred e Chiquinho.

De lá para cá foram 33 partidas entre as duas equipes, com ampla superioridade do Flamengo. O Rubro-Negro levou a melhor em 16 jogos, foram 11 empates e apenas seis vitórias do Fluminense. As duas equipes decidiram nesse período: duas finais de Campeonatos Cariocas e uma vaga na semifinal da Sul-Americana. O Flamengo levou a melhor em todos os confrontos eliminatórios.



Para vencer o maior rival e finalmente desencantar no Carioca, o Fluminense terá alguns "reforços" para o clássico. O técnico Roger Machado irá estrear no comando do Tricolor e contará com alguns jogadores do elenco principal. Além dele, o recém-contratado Wellington, assim como Marcos Felipe, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, Igor Julião, Yuri, Michel Araújo, Caio Paulista e Fernando Pacheco devem participar do clássico no Maracanã.