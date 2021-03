Gabriel Teixeira e Wallace têm contrato até 2024 a partir de agora Divulgação/Fluminense

Publicado 11/03/2021 17:46

O Fluminense renovou contrato com mais duas promessas das divisões de base. O meia Wallace e o atacante Gabriel Teixeira, ambos com 19 anos, assinaram até o fim de 2024.

Os dois jogadores fazem parte da geração de 2001, chamada de "Geração de Ouro" e conquistaram o Campeonato Carioca sub-17 e foram vices da Copa BH e da Copa do Brasil da mesma categoria.



Gabriel Teixeira, inclusive, foi titular da equipe sub-23 do Fluminense na estreia do Campeonato Carioca. "Fico muito feliz com a renovação. Quero agradecer ao Fluminense por estar me ajudando e espero continuar contribuindo dentro de campo. Feliz também por ter ganhado o carinho da torcida, eles podem esperar muito empenho e muita dedicação, e eu espero ajudar nessa temporada", disse a jovem promessa ao site oficial do clube.



E Wallace, com passagens nas seleções de base, jogou os minutos finais da estreia do Fluminense na temporada. "Fico feliz pela renovação. Agradecer primeiramente a Deus, ao Fluminense pela confiança, e estamos juntos até 2024. A expectativa para esses anos é grande e espero jogar e dar o meu melhor pelo clube", afirmou no comunicado tricolor.