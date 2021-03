Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 09:30 | Atualizado 12/03/2021 10:10

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense vem enfrentando dificuldades para contratar devido ao alto custo do mercado. De acordo com informações do portal "UOL", nem mesmo o mercado sul-americano tem mostrado opções consideradas boas financeiramente para o clube carioca, que até o momento não tem nenhuma negociação avançada para reforçar o setor.

Roger Machado analisa positivamente as opções que tem, porém, sabe que o Fluminense precisa se reforçar para o setor. O Tricolor conta com Luiz Henrique, Caio Paulista, Fred, Lucca e Fernando Pacheco. Além deles, as promessas Samuel e John Kennedy, que já disputaram jogos pelo profissional no Brasileiro do ano passado.



Um nome avaliado pelo Fluminense recentemente foi o de Roger Guedes. O atacante deixou o futebol chinês. Porém, a concorrência com equipes com maior suporte financeiro tornam a negociação bastante complicada. O Tricolor avalia investimentos mais altos por conta da disputa da Libertadores.

Os principais nomes avaliados são realmente Eduardo Sasha, do Atlético-MG, e Willian Bigode, do Palmeiras. O Fluminense deseja a contratação de ambos, porém, tanto o Galo, quanto o Verdão desejam manter os atletas, que não são titulares das suas equipes, mas são jogadores importantes nos elencos.