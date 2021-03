Róger Guedes Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:56

Rio - A diretoria do Fluminense segue em busca de reforços para a disputa da Libertadores. Segundo o portal "UOL", um dos nomes que chegou à diretoria tricolor foi o do atacante Róger Guedes, ex-Palmeiras e Atlético-MG.

Roger Guedes está livre no mercado desde que deixou o Shandong Luneng-CHN. No entanto, o salário do jogador está fora da realidade do Fluminense, que não tem condições de arcar com o negócio.

O Tricolor mapeia o mercado de olho em outros nomes para o setor ofensivo. Eduardo Sasha, do Atlético-MG, e Willian Bigode, do Palmeiras, são nomes que agradam.