Publicado 15/03/2021 09:30

Rio - Autor do gol decisivo na vitória sobre o Flamengo, o lateral-direito Igor Julião admitiu que na maior parte do clássico, o Rubro-Negro foi superior ao Fluminense. No entanto, o jogador, de 26 anos, elogiou a forma como o Tricolor se comportou na partida, mesmo nos momentos mais complicados do jogo.

"A gente soube sofrer. Na maioria das vezes o Flamengo foi melhor do que a gente, mas soubemos sofrer e aproveitamos a chance que a gente teve. Essa primeira vitória nos motiva para o restante da competição. E o professor Roger tem estrela, estreou com uma vitória que pôde ajudar a gente", afirmou.

O lateral fez contra o Flamengo o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Bastante crítico, o jogador explicou a sua comemoração no clássico e fez críticas a CBF por conta da condução do esporte no país, durante a pandemia.



"Inspiração foi por causa da postura que o Fluminense sempre teve durante a pandemia. O time que a gente escolhe torcer também é um ato político. Foi para exaltar a postura que o Fluminense teve durante a pandemia. A gente sabe como é difícil, mesmo com o protocolo falho que a CBF tem com a gente, fazendo os jogadores viajarem em voos comuns durante o ano inteiro. É para isso, exaltar a postura do Fluminense numa pandemia até porque nem todos estão tendo uma postura coerente", disse.