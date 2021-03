Igor Julião fez o gol da vitória no Fla-Flu pelo Cariocão Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 12:46

Os tricolores têm mais a comemorar do que apenas a vitória no Fla-Flu no último domingo. Com o 1 a 0, gol de Igor Julião, o Fluminense voltou a superar o Flamengo duas vezes seguidas após quase sete anos e, de quebra, manteve uma superioridade no clássico neste ano.

As duas vitórias seguidas, o que não acontecia desde 2014, aconteceram em temporadas diferentes, mas ambas no mesmo ano. Além do 1 a 0 pelo Cariocão, o Fluminense fez 2 a 1 de virada pelo Brasileirão de 2020, na primeira partida disputada em 2021.

As duas vitórias nos profissionais não foram as únicas em Fla-Flus. Pelo Brasileirão sub-20, o Fluminense fez 3 a 1. Já na semifinal da Copa do Brasil sub-17, o Tricolor aplicou uma goleada de 6 a 1 e depois venceu por 3 a 0, classificando-se para final.

Ao todo, foram cinco vitórias em cinco jogos, com 15 gols marcados e três sofridos.



Confira todos os Fla-Flus em 2021:



Profissional

Fluminense 2 x 1 Flamengo

Fluminense 1 x 0 Flamengo



Sub-20

Fluminense 3 x 1 Flamengo



Sub 17

Fluminense 6 x 1 Flamengo

Fluminense 3 x 0 Flamengo