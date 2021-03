Willian Bigode Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 09:35

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense tem em Willian Bigode o seu principal alvo para a disputa da Libertadores nesta temporada. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Tricolor está fazendo um grande esforço para conseguir a contratação do jogador de 34 anos.

Segundo o portal, o clube carioca ofereceu R$ 400 mil de salários no primeiro ano e R$ 450 mil no segundo, com bônus por gols marcados com o manto tricolor. Apesar dos valores serem considerados altos para o atual padrão do Fluminense, Willian Bigode recebe mais atualmente no Verdão.

Com contrato até o fim de 2021, o Palmeiras deseja renovar com o atacante, mas nesta negociação, o clube paulista também sinaliza com uma redução salarial. Em entrevista ao SporTV, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, descartou "fazer loucuras financeiras" na atual temporada. Por conta disso, dificilmente, o Tricolor vai entrar em um leilão com o Verdão por Bigode.



Opção no banco para Abel Ferreira em sua última temporada pelo Palmeiras, Willian Bigode atuou em 67 partidas e fez 17 gols pelo clube paulista.