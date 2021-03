Fred Mailson Santana/Fluminense FC

18/03/2021

Rio - O atacante Fred se reapresentou ao lado dos seus companheiros de Fluminense nesta quarta-feira, após um período de dez dias de mini-férias por conta da classificação direta para a Libertadores. Aos 37 anos, o artilheiro inicia a sua décima temporada vestindo a camisa do clube carioca e vê em 2021 alguns objetivos pessoais importantes.

Com 177 gols pelo clube das Laranjeiras, o atacante se tornará o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, caso faça oito gols na atual temporada. Fred tem sete a menos que Orlando Pingo de Ouro, ex-jogador tricolor dos anos de 1950 e 1960, que marcou 184 gols pelo clube carioca. Com 319 gols, a tarefa de ultrapassar Waldo é bastante complicada, principalmente porque Fred deverá se aposentar no meio de 2022.

Outra marca pessoal que Fred poderá atingir em 2021 é a de segundo maior artilheiro da história do Brasileiro. Com 152 gols, ele está a um de igualar Edmundo e dois de empatar com Romário. Caso marque três gols na competição, o atacante do Fluminense ficará apenas atrás de Roberto Dinamite que tem 190 gols.



Caso repita os seus números da última temporada, Fred conseguiria se tornar o segundo maior artilheiro da história dos Brasileiro, mas não ultrapassaria Orlando Pingo de Ouro entre os goleadores do Fluminense. Porém, em 2021, devido a um problema judicial com o Cruzeiro, Fred somente chegou ao Flu no meio da temporada.

De maneira completa, Fred disputou pelo Fluminense as temporadas de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Em 2016, o centroavante começou o ano no Tricolor, mas se transferiu para o Atlético-MG durante o Brasileiro. Em 2020, o jogador não participou da Pré-Temporada do Flu e disputou apenas 28 jogos, sendo 24 no Brasileiro, três no Carioca e uma pela Copa do Brasil. Ele fez cinco gols.

Em 2009, Fred fez 22 gols em 36 jogos pelo Fluminense, no ano seguinte marcou 18 gols em 28 jogos. Em 2011, teve a sua temporada mais goleadora com 34 gols em 43 jogos. No seu ano mais vitorioso pelo Fluminense, que foi em 2021, o centroavante fez 30 gols em 45 jogos. Em 2013, Fred teve a sua pior temporada pelo clube carioca. Ele marcou apenas oito vezes em 25 jogos. Em 2014, ano em que defendeu a Seleção na Copa do Mundo, o atacante fez 27 gols em 46 jogos. Em seu último ano completo pelo Flu na sua primeira passagem, Fred fez 22 gols em 42 jogos. Em 2016, o artilheiro se despediu do Tricolor com 11 gols em 22 partidas.