Volta Redonda bateu o Fluminense nesta sexta-feira por 3 a 2 André Moreira/Volta Redonda

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:10

MARCOS FELIPE - Ficou só contra João Carlos e não teve culpa no primeiro gol. No segundo e terceiro gol também não teve muito o que fazer. NOTA: 5,0

CALEGARI - Ao contrário dos laterais do Volta Redonda, pouco subiu ao ataque. Sofreu com as investidas pela esquerda do Voltaço. NOTA: 5,0

NINO - Brigou no alto nas jogadas de ataque, mas não levou muito perigo a Andrey. Foi correto no restante do jogo. NOTA: 5,5

FRAZAN - Errou no tempo de bola para cortar o lançamento ao João Carlos, que abriu o placar. Levou drible que ocasionou o terceiro gol, no fim do jogo. NOTA: 3,5

EGÍDIO - Falhou na tentativa de desarme no meio-campo e expôs o lado esquerdo, por onde saiu o segundo gol do Volta Redonda. Arriscou um chute forte no fim do primeiro tempo, mas sem perigo. NOTA: 4,5

MARTINELLI - Um pouco sumido no primeiro tempo, tanto no ataque, tanto na defesa. Deu assistência para Fred no início da etapa final. NOTA: 5,5

YAGO - Deu boa movimentação no meio-campo, foi correto nos passes, mas não protegeu bem a zaga. NOTA: 5,0

JOHN KENEDY - Entrou no fim e pouco fez. NOTA: Sem nota

NENÊ - Quase marcou o primeiro do Flu aos 23, mas a bola desviou e bateu na trave. Teve as principais chances de bola parada da equipe, mas não conseguiu articular jogadas no ataque. NOTA: 5,5

LUIZ HENRIQUE - Perdeu chance clara de gol no início do primeiro tempo ao tentar driblar o goleiro. Foi quem mais brigou no ataque do Flu, mas acabou substituído na etapa final. NOTA: 6,0

KAYKY - Entrou no segundo tempo e participou do segundo gol do Flu. NOTA: 6,0

FRED - Ficou frente a frente contra o goleiro aos 18 minutos, mas chutou fraco. Se posiciou bem para marcar os gols do Flu. Teve chance uma grande chance aos 15 do segundo tempo, mas a cabeçada saiu errada. NOTA: 8,0

LUCCA - Teve a primeira finalização da partida, mas a cabeçada saiu pelo lado. Acertou forte chute aos 15 minutos, mas a bola saiu por cima. Sumiu no segundo tempo e foi substituído. NOTA: 5,0

GABRIEL TEIXEIRA - Finalizou a bola que acabou sobrando para Fred empatar o jogo. Teve ótima chance no fim do jogo, mas o chute saiu mascado. NOTA: 5,5

ROGER MACHADO - Montou uma equipe que não teve compactação defensiva, principalmente pelas laterais. Os erros individuais, de Frazan e Egídio, também foram cruciais para o resultado. Time teve maior posse e número de finalizações, mas não conseguiram efetividade. As substituições surtiram efeito e participaram da jogada do segundo gol. Abriu o time no final e acabou levando o terceiro gol. NOTA: 5,5

VOLTA REDONDA - Equipe se mostrou rápida nos toques de bola e letal nos contra-ataques. Destaque para João Carlos, que foi oportunista no primeiro gol; Alef Manga que fez bonita jogada no segundo e terceiro gol. Os laterais Oliveira e Luiz Paulo foram muito bem nas investidas no ataque. Não conseguiu aguentar a pressão do Flu no segundo tempo, levou o empate, mas aproveitou a bagunça da zaga do Flu para fazer o terceiro e sair com a vitória. NOTA: 7,5