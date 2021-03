Fred Lucas Mercon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 10:12 | Atualizado 27/03/2021 12:09

Rio - O primeiro jogo com a equipe titular no Campeonato Carioca não saiu o esperado para os torcedores do Fluminense. No entanto, é possível ver algo de positivo na partida contra o Volta Redonda. O atacante Fred, de 37 anos, marcou pela primeira vez, desde que retornou ao Tricolor Carioca, dois gols no mesmo jogo.

Com as duas bolas colocadas dentro da rede, o atacante se aproximou de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Atualmente, o ídolo tricolor tem 179 gols, seis a menos que Orlando Pingo de Ouro. Em sua segunda passagem pelo clube das Laranjeiras, Fred tem 7 gols em 29 jogos.



A avaliação no Fluminense é de que após um começo complicado, com problemas físicos, o ídolo do Fluminense vem rendendo muito bem. O centroavante terminou de forma positiva a última temporada, marcando contra o Fortaleza e começou da mesma maneira sua trajetória no Carioca fazendo dois gols.

Na próxima terça-feira, o atacante deverá estar em campo contra o Vasco, clube que levou o seu primeiro gol quando Fred retornou ao Fluminense, no Brasileiro de 2020. O Tricolor tentará buscar uma vitória para lutar para conseguir uma vaga no G-4 do Campeonato Carioca.