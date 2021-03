Volta Redonda - 30/03/2021 - Estádio Raulino de Oliveira..Fluminense enfrenta o Vasco esta noite em Volta Redonda pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021 - Taça Guanabara.. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por MH

Publicado 30/03/2021 23:51

Depois do empate do Fluminense com o Vasco, 1 a 1, na noite desta terça-feira, no Raulino de Oliveira, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o zagueiro Nino fez uma breve análise do desempenho da equipe no clássico. Para o defensor, que no segundo tempo teve muito trabalho com o ataque do Gigante da Colina, o poder de reação da equipe foi fundamental. Mas ele chamou a atenção para um detalhe importante.

"Uma partida muito difícil, claro. Só que a nossa equipe sabe que ainda é preciso melhorar. Estamos só no começo, mas estamos cientes que vamos jogar o resto do ano contra equipes de níveis altos e, por isso, precisamos melhorar o quanto antes", destacou o defensor tricolor.