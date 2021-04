Matheus Babi Vitor Silva / Botafogo

Rio - O Fluminense segue em busca de reforços para a Libertadores. Os principais alvos continuam sendo os atacantes Matheus Babi, do Botafogo, e Willian Bigode, do Palmeiras. Ainda nesta semana, o Tricolor pode ter novidades em relação aos atletas.

De acordo com o "UOL", o clube se reunirá com os empresário de Babi e o Serra Macaense, detentor de seus direitos econômicos. A equipe das Laranjeiras tem como "trunfo" o fato de disputar a Libertadores, já que Babi não deseja disputar a Série B. Além disso, o jogador teria a chance de continuar morando no Rio de Janeiro.



Para contratar o jogador, que atualmente está emprestado ao Botafogo, o Fluminense fez uma proposta de € 1 milhão (R$ 6,7 milhões) por 25% dos direitos econômicos. O Athletico-PR fez uma proposta mais alta, mas quer 60% dos direitos.

Já Willian Bigode sinalizou que gostou da proposta do Fluminense, mas só definirá seu futuro nos próximos dias. O atacante espera o técnico Abel Ferreira retornar da Europa para saber se está ou não nos planos do Palmeiras para 2021.

O Fluminense está otimista com as duas negociações. Prova disso é que o Tricolor não possui um plano B caso as contratações fracassem.